Швейцария и США стали лидерами рейтинга стран — налоговых убежищ

Швейцария заняла первое место в рейтинге стран — налоговых убежищ, Соединённые Штаты — на второй строчке. Об этом свидетельствуют данные британской организации Tax Justice Network.

Авторы исследования отмечают, что Швейцария является одним «из крупнейших офшорных финансовых центров мира» и занимает первое место в списке по уровню финансовой непрозрачности (76%).

Итоговая оценка США по уровню непрозрачности, который учитывает в общей сложности 20 параметров, составила 60%.

Подчёркивается, что непрозрачность способствует незаконному перетоку средств, отмыванию денег, коррупции, уклонению от налогов.

Третье место в рейтинге налоговых гаваней занимают Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ. Россия — на 29-м месте.

Ранее сообщалось, что Швейцария стала одним из лидеров рейтинга лучших стран мира журнала U.S. News & World Report.