Швейцария и США стали лидерами рейтинга стран — налоговых убежищ
Авторы исследования отмечают, что Швейцария является одним «из крупнейших офшорных финансовых центров мира» и занимает первое место в списке по уровню финансовой непрозрачности (76%).
Financial Secrecy Index 2018: watch and listen https://t.co/RFfWAu7CeXpic.twitter.com/hzMMSEn4LT— Tax Justice Network (@TaxJusticeNet) 2 февраля 2018 г.
Итоговая оценка США по уровню непрозрачности, который учитывает в общей сложности 20 параметров, составила 60%.
Подчёркивается, что непрозрачность способствует незаконному перетоку средств, отмыванию денег, коррупции, уклонению от налогов.
Третье место в рейтинге налоговых гаваней занимают Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ. Россия — на 29-м месте.
Ранее сообщалось, что Швейцария стала одним из лидеров рейтинга лучших стран мира журнала U.S. News & World Report.