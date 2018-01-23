Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии U.S. News & World Report

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Журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.

При этом отмечается, что Россия поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В пятёрку лидеров вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония.

США заняли восьмую строчку рейтинга, Украина — 69-е место.

Всего в рейтинге представлены 80 стран.

Ранее издание m24.ru сообщало, что Москва вошла в пятёрку самых популярных новогодних маршрутов во всём мире. 

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