Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии U.S. News & World Report

Журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.

При этом отмечается, что Россия поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В пятёрку лидеров вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония.

США заняли восьмую строчку рейтинга, Украина — 69-е место.

Всего в рейтинге представлены 80 стран.

Ранее издание m24.ru сообщало, что Москва вошла в пятёрку самых популярных новогодних маршрутов во всём мире.