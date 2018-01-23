Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии U.S. News & World Report
Журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.
При этом отмечается, что Россия поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.
В пятёрку лидеров вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония.
США заняли восьмую строчку рейтинга, Украина — 69-е место.
Всего в рейтинге представлены 80 стран.
Ранее издание m24.ru сообщало, что Москва вошла в пятёрку самых популярных новогодних маршрутов во всём мире.
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