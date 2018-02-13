Российский корабль «Адмирал Виноградов» провёл стрельбы в Японском море

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николая Воскресенского.

«По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на Алтае и в Кузбассе по учебной тревоге для проверки боеготовности подняли около 5 тыс. военнослужащих.

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