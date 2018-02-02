Контр-адмирал Юлдашев назначен главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России

Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.