Контр-адмирал Юлдашев назначен главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России

Короткая ссылка
Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

«Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России», — сказал Воскресенский.

Как отмечается, прежний командующий объединением Сергей Липилин стал заместителем главнокомандующего Черноморским флотом.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru