Контр-адмирал Юлдашев назначен главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России
Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.
«Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России», — сказал Воскресенский.
Как отмечается, прежний командующий объединением Сергей Липилин стал заместителем главнокомандующего Черноморским флотом.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.