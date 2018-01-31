Шойгу рассказал о поступлении в армию более 3,5 тысячи перспективных образцов вооружения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году более 3,5 тыс. образцов военной и специальной техники (ВВСТ) поступили на вооружение ВС России.

Об этом министр сказал в ходе единого дня приёмки военной продукции в Национальном центре управления обороной.

«За прошедший год в армию и на флот поступило более трёх с половиной тысяч перспективных образцов вооружения и военной техники», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Уточняется, что было поставлено более 110 самолётов и вертолётов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса. Также были получены 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и более 400 единиц бронетанкового вооружения.

В ноябре, как писало издание kp.ru, Шойгу заявил, что оснащённость армии современным вооружением выросла почти до 59%.