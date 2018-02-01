Войска Центрального военного округа приведены в полную боеготовность

Соединения и части Центрального военного округа приведены в полную боеготовность в рамках учений.

«Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля, приведены в боевую готовность «Полная» с целью отработки практических вопросов развёртывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций», — приводит РИА Новости сообщение ЦВО.

Руководство учениями осуществляет командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. Отмечается, что особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Ранее сообщалось, что на вооружение ЦВО поступил новейший бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».