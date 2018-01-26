Суда Черноморского флота начали отработку ведения одиночного боя

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Суда Черноморского флота приступили к отработке ведения одиночного боя, сообщает «Крыминформ». В море вышли тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль», ракетный катер «Набережные Челны» и большой десантный корабль «Цезарь Кунников».

«Экипажи кораблей отрабатывают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде», — заявил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

По его словам, в рамках учений одиночное судно проводит стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Ранее портал Nation News сообщал, что вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника.

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