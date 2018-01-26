Суда Черноморского флота начали отработку ведения одиночного боя
«Экипажи кораблей отрабатывают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде», — заявил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.
По его словам, в рамках учений одиночное судно проводит стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.
Ранее портал Nation News сообщал, что вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника.