Суда Черноморского флота начали отработку ведения одиночного боя

Суда Черноморского флота приступили к отработке ведения одиночного боя, сообщает «Крыминформ». В море вышли тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль», ракетный катер «Набережные Челны» и большой десантный корабль «Цезарь Кунников».

«Экипажи кораблей отрабатывают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде», — заявил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

По его словам, в рамках учений одиночное судно проводит стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Ранее портал Nation News сообщал, что вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника.