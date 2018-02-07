В Южной Сибири около 5 тысяч военных подняли по учебной тревоге
«Около 5 тыс. военнослужащих задействованы во внезапной проверке боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Кузбассе и на Алтае», — цитирует Рощупкина Интерфакс.
По его словам, по учебной тревоге были подняты подразделения двух мотострелковых соединений, артиллерии и материально-технического обеспечения.
Рощупкин рассказал, что в ходе проверки рабочая группа штаба ЦВО будет оценивать уровень подготовленности командного и оперативного состава, систему управления, выучку отделений и экипажей, а также состояние вооружения и военной техники.
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