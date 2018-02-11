СК возбудил дело по факту массового отравления в школе в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 36 учеников и двоих взрослых в посёлке Казанбаш в Арском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания. В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции», — сообщили в СК.

Сообщается, что в рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников управления образования Арского района, которые допустили поставку некачественного питания в школу.

Ранее врачи рассказали о состоянии отравившихся в школе в Татарстане детей. Также «ВашГород.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор по Кузбассу сообщал, что суд приостановил работу спортзала в школе, расположенной в селе Таёжно-Михайловка, из-за угрозы здоровью детей.