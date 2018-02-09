Суд приостановил работу спортзала в школе в Кузбассе из-за угрозы здоровью детей

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Суд приостановил работу спортзала в школе, расположенной в селе Таёжно-Михайловка, из-за угрозы здоровью детей, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор по Кузбассу.

Как отметили в ведомстве, уровень искусственного освещения в зале не соответствует нормам.

В октябре 2017 года суд постановил устранить нарушения, но школа этого не сделала. Руководство заведения привлекли к ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований». Спортзал закрыт на 90 суток.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшему из-за падения футбольных ворот на Ямале ребёнку присудили компенсацию.

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