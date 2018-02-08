Пострадавшему из-за падения футбольных ворот на Ямале ребёнку присудили компенсацию

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Прокуратура Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего из-за падения футбольных ворот, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл 16 августа 2017 года на спортплощадке. Во время игры незакреплённые ворота упали на мальчика. 12-летний ребёнок был госпитализирован в салехардскую больницу.

Как рассказали в прокуратуре Шурышкарского района, в настоящее время подросток не ходит в школу и вынужден заниматься дома. Ведомство подало иск против администрации муниципального образования, поскольку чиновники не приняли мер для предотвращения детского травматизма.

Суд удовлетворил требования. Сумма компенсации составляет 160 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка в Балашихе.

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