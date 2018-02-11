Авиаэксперт прокомментировал крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства (МКАА) «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко в беседе с RT прокомментировал крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье.

«Самолёт упал, создаётся комиссия. Известно, что МАК её уже назначил. Будут обязательно взяты анализы топлива, проверены рабочее время экипажа, техническое состояние воздушного судна, которое, в принципе, никаких нареканий не вызывало. Этот самолёт летал как раз на том маршруте, причём несколько последних дней никаких технических претензий к его работе не было», — сказал он.

Мельниченко также добавил, что на данный момент трудно говорить о причинах катастрофы, однако специалисты будут в первую очередь рассматривать наиболее часто встречающиеся.

«Естественно, в ходе расследования исходят от наиболее часто встречающихся причин. На первом месте всегда стоит человеческий фактор. Это в 70-е годы прошлого века, когда авиация ещё была не очень надёжной, часто происходили отказы, которые члены экипажа парировать просто не могли. Сейчас техника надёжная, экипаж, я так понимаю, тоже опытный… Базы данных по безопасности полётов имеют много случаев, когда самолёты ни с того ни с сего терпели крушение. Причинами могут быть в том числе погодные условия либо техника. Всё это будет изучаться, но нам надо запастись терпением и подождать, пока появится проверенная информация», — заключил эксперт.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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