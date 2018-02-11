Следственные действия по делу о крушении Ан-148 проходят в нескольких регионах России
«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.
Кроме того, СК устанавливает, кто готовил к полёту самолёт.
Также следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолёта и другие возможные варианты развития событий.
Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек. Все они погибли.
RT ведёт текстовую трансляцию.