Соколов заявил о необходимости генетической экспертизы для опознания погибших при крушении Ан-148
«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придётся делать экспертизу генную. Придётся собирать биоматериалы родственников», — приводит ТАСС слова Соколова.
Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек. Все они погибли. По словам очевидцев, лайнер распался на мелкие фрагменты.
RT ведёт текстовую трансляцию.