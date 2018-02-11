Соколов заявил о необходимости генетической экспертизы для опознания погибших при крушении Ан-148

Короткая ссылка
Министр транспорта России Максим Соколов на селекторном совещании в МЧС России сообщил, что для опознания погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области потребуется генетическая экспертиза.

«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придётся делать экспертизу генную. Придётся собирать биоматериалы родственников», — приводит ТАСС слова Соколова.

Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек. Все они погибли. По словам очевидцев, лайнер распался на мелкие фрагменты.

RT ведёт текстовую трансляцию.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru