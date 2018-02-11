Очевидцы рассказали о громком хлопке во время крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

Очевидцы рассказали RT о громком хлопке во время крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области.

Татьяна Сафронова, живущая в частном доме неподалёку от места крушения, рассказала, что услышала громкий хлопок.

«Думали, что котельная, может, взорвалась», — сказала Сафронова и отметила, что её зять, Рубен Хачатрян, позвонил в котельную.

«В котельную позвонили, там сказали, что взорвался вертолёт, потом сказали — самолёт», — отметила Сафронова.

Хачатрян, который находился недалеко от места крушения самолёта, также сообщил, что лайнер распался на мелкие фрагменты.

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.