МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МАК.

«МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы, специалисты отправились на место крушения», — сказали в МАК.

Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. По некоторым данным, на его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

RT ведёт текстовую трансляцию.