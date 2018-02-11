МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МАК.
«МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы, специалисты отправились на место крушения», — сказали в МАК.
Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. По некоторым данным, на его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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