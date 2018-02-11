Источник: пилот потерпевшего крушение Ан-148 сообщил о неисправности

Источник рассказал, что пилот самолёта Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Отмечается, что самолёт должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Самолёт Ан-148 потерпел крушение в Московской области 11 февраля. По некоторым данным, на его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

RT ведёт текстовую трансляцию.