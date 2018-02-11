В СК заявили, что сообщений о неисправности Ан-148 от экипажа не поступало

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что сообщений о неисправности разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 не поступало.

«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — цитирует РИА Новости Петренко.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник писала, что пилот самолёта Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности.

Самолёт упал в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

RT ведёт текстовую трансляцию.