В СК заявили, что сообщений о неисправности Ан-148 от экипажа не поступало
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что сообщений о неисправности разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 не поступало.
«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — цитирует РИА Новости Петренко.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник писала, что пилот самолёта Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности.
Самолёт упал в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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