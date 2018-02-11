В «Саратовских авиалиниях» прокомментировали крушение Ан-148 в Подмосковье

В «Саратовских авиалиниях» прокомментировали крушение самолёта Ан-148 авиакомпании в Раменском районе Московской области.

«Сегодня, 11 февраля, самолёт Ан-148 (регистрационный номер RA-61704) авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс 6В-703 Москва — Орск, по информации руководителя полётов московской службы ФГУП ОрВД, перестал выходить на связь с диспетчерами через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В авиакомпании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Уточняется, что самолёт Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск (бортовой номер RA-61704, 2010 года выпуска), разработан на АНТК имени Антонова.

Сообщалось, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Московской области.

RT ведёт текстовую трансляцию.