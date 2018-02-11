Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Московской области. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

«Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой… Комиссию возглавляет Максим Соколов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Медведев дал «указание министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией».

«Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области», — добавили в кабмине.

Ранее в сети было опубликовано видео с места крушения Ан‐148 в Раменском районе Московской области.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области. По некоторым данным, на его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

RT ведёт текстовую трансляцию.