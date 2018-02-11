Поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно

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Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения самолёта Ан-148 в Московской области будет вестись круглосуточно.
Поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно
  • Reuters

«Продолжается поисково-спасательная операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно. Группировка сил работает в сменном режиме», — приводит РИА Новости слова Пучкова.

Он отметил, что в аэропортах Домодедово и Орск работают оперативные группы МЧС, которые оказывают помощь родственникам пассажиров и членов экипажа.

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. В пресс-службе губернатора Оренбуржья сообщили, что более 60 пассажиров были из Оренбургской области.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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