Поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно
- Reuters
«Продолжается поисково-спасательная операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно. Группировка сил работает в сменном режиме», — приводит РИА Новости слова Пучкова.
Он отметил, что в аэропортах Домодедово и Орск работают оперативные группы МЧС, которые оказывают помощь родственникам пассажиров и членов экипажа.
Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. В пресс-службе губернатора Оренбуржья сообщили, что более 60 пассажиров были из Оренбургской области.
RT ведёт текстовую трансляцию.