МИД России призвал к уважению суверенитета Сирии в связи с сообщениями об атаках Израиля

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ракетные удары израильских ВВС по целям на территории Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в Москве с серьёзной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.

«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к ещё большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», — заявили в ведомстве.  

В министерстве также назвали «абсолютно недопустимым» создание угроз жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся на территории Сирии.

10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, который, как сообщается, вошёл в воздушное пространство страны из Сирии.

Впоследствии израильские ВВС атаковали 12 целей на сирийской территории.

Сирия активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.

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