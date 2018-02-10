МИД России призвал к уважению суверенитета Сирии в связи с сообщениями об атаках Израиля
Отмечается, что в Москве с серьёзной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.
«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к ещё большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», — заявили в ведомстве.
В министерстве также назвали «абсолютно недопустимым» создание угроз жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся на территории Сирии.
10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, который, как сообщается, вошёл в воздушное пространство страны из Сирии.
Впоследствии израильские ВВС атаковали 12 целей на сирийской территории.
Сирия активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.