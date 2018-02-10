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Застрявший в плотных льдах Охотского моря теплоход «Игорь Фархутдинов» освобождён

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При содействии экипажа ледокола «Капитан Хлебников» теплоход «Игорь Фархутдинов», который застрял ранее в плотных льдах Охотского моря, был освобождён. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

«Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову. Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь на воскресенье», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что ледокол был направлен к месту произошедшего по поручению губернатора региона Олега Кожемяко.

В ночь с 4 на 5 февраля стало известно, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, застрял во льдах южной части Охотского моря. 

В январе «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.

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