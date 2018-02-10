Застрявший в плотных льдах Охотского моря теплоход «Игорь Фархутдинов» освобождён
«Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову. Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь на воскресенье», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что ледокол был направлен к месту произошедшего по поручению губернатора региона Олега Кожемяко.
В ночь с 4 на 5 февраля стало известно, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, застрял во льдах южной части Охотского моря.
В январе «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.