Во льдах Охотского моря застрял теплоход со 127 пассажирами

Теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Олега Кожемяко, развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

«Сейчас теплоход пробивается через них (ледовые поля), пытаясь выйти на чистую воду, до неё, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет», — заявил генеральный директор морской компании «Сахалин — Курилы» Сергей Кондрашин.

По его словам, пассажиры судна обеспечены всем необходимым, а топлива хватит как минимум на неделю.

Ранее судно из КНДР подало сигнал бедствия в водах Владивостока.

Также «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.