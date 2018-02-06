Путин в телефонном разговоре с Рухани обсудил итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани обсудил ряд международных проблем, в частности, итоги Конгресса сирийского национального диалога, завершившегося ранее в Сочи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран положительно оценили результат, который был достигнут в ходе мероприятия в Сочи.

«Подчёркнуто, что принятые решения призваны придать серьёзный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и в целом способствовать нормализации обстановки во всём регионе», — говорится в тексте сообщения.

Путин и Рухани также оценили деятельность России, Турции и Ирана в рамках астанинского формата, обсудили ситуацию в Йемене, вопросы сотрудничества в различных отраслях.

Конгресс сирийского нацдиалога проходил в Сочи в период с 29 по 30 января.

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам мероприятия заявил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в конституционную комиссию.

 

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