Лавров: часть сирийской оппозиции из Стамбула покинула конгресс в Сочи по искусственным причинам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что часть сирийской оппозиции, базирующейся в Стамбуле, покинула Конгресс сирийского национального диалога, который проходил в Сочи, по надуманным причинам.

Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии.

«Группа оппозиции, которая базировалась в Стамбуле, прибыла в Сочи, но по причинам, которые не имеют никакого отношения к урегулированию, и по, я бы сказал, достаточно искусственным причинам, отказалась участвовать в конгрессе и вернулась в Стамбул», — ответил Лавров на вопрос RT.

Однако он отметил, что эти оппозиционеры делегировали свои полномочия заместителю главы МИД Турции.

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