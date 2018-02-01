Лавров: часть сирийской оппозиции из Стамбула покинула конгресс в Сочи по искусственным причинам
Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии.
«Группа оппозиции, которая базировалась в Стамбуле, прибыла в Сочи, но по причинам, которые не имеют никакого отношения к урегулированию, и по, я бы сказал, достаточно искусственным причинам, отказалась участвовать в конгрессе и вернулась в Стамбул», — ответил Лавров на вопрос RT.
Однако он отметил, что эти оппозиционеры делегировали свои полномочия заместителю главы МИД Турции.
RT ведёт прямую трансляцию.