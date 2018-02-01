Лавров и глава ОБСЕ подвели итоги переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве главу МИД Италии Анджелино Альфано, который совершил рабочий визит в Россию в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обсуждали взаимодействие в рамках организации в нынешнем году, ситуацию на востоке Украины и в Закавказье. RT вёл прямую трансляцию.