Лавров и глава ОБСЕ подвели итоги переговоров

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве главу МИД Италии Анджелино Альфано, который совершил рабочий визит в Россию в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обсуждали взаимодействие в рамках организации в нынешнем году, ситуацию на востоке Украины и в Закавказье. RT вёл прямую трансляцию.

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