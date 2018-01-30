Глава ОБСЕ совершит двухдневный визит на Украину

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Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 30—31 января будет находиться с рабочим визитом на Украине. Об этом сообщается на украинском правительственном портале.

«Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелино Альфано, а также участие двух министров в совместном украинско-итальянском бизнес-форуме», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что 30 января в 15:30 состоится совместная пресс-конференция Климкина и Альфано.

18 января стало известно, что в городе Краматорске Донецкой области Украины погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в МИД России заявили, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договорённостям.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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