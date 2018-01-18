В Краматорске погиб наблюдатель миссии ОБСЕ

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В городе Краматорске Донецкой области Украины погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — приводит ТАСС слова спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Он не стал уточнять обстоятельства гибели наблюдателя и его гражданство.

Ранее в МИД России заявили, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договорённостям.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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