В Краматорске погиб наблюдатель миссии ОБСЕ

В городе Краматорске Донецкой области Украины погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — приводит ТАСС слова спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Он не стал уточнять обстоятельства гибели наблюдателя и его гражданство.

Ранее в МИД России заявили, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договорённостям.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.