Глава МИД Италии назвал статус Крыма «открытой раной» в отношениях России и Запада
«Не предвижу, однако, существенных изменений в отношении индивидуальных и секторальных ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, которая остаётся открытой раной в отношениях с Москвой», — цитирует Альфано РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион стал «неприступной крепостью».
Также член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление МИД Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.