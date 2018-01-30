Глава МИД Италии назвал статус Крыма «открытой раной» в отношениях России и Запада

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано назвал статус Крыма «открытой раной» в отношениях между Россией и Западом.

«Не предвижу, однако, существенных изменений в отношении индивидуальных и секторальных ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, которая остаётся открытой раной в отношениях с Москвой», — цитирует Альфано РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион стал «неприступной крепостью».

Также член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление МИД Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.