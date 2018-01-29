Аксёнов заявил, что Крым стал «неприступной крепостью»

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью National Public Radio заявил, что Крым после вхождения в состав России стал «неприступной крепостью».

«Крым никогда не вернётся в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что полуостров после вхождения в состав России превратился в «неприступную крепость», и в военном плане ему ничего не угрожает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.