В Верховной раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

Власти Украины рассматривали вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Сергей Куницын.

«Я пришёл к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 1992 года, потому что власть «послемайдановская» слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть дать Крыму всё, кроме суверенитета, и выиграть время», — сказал он.

По его словам, Киев «опоздал на неделю», поскольку так и не сумел выбрать ответственного за решение данного вопроса.

Согласно Конституции 1992 года, республика являлась государством, которое входило в состав Украины. Отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Крым осуществлял на своей территории все полномочия, кроме тех, которые добровольно делегировал Украине.

Официальным языком и языком делопроизводства являлся русский, республика могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 года Рада отменила Конституцию 1992 года, а пост президента Крыма был упразднён.

Ранее в украинском Министерстве внутренних дел заявили о намерении создать специальное подразделение патрульной полиции по Крыму.

Депутат Госдумы от республики, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек подчеркнул в беседе с RT, что подобные планы противоречат здравому смыслу.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.