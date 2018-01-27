В Госдуме оценили планы МВД Украины по созданию патрульной полиции в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что планы МВД Украины создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю противоречат здравому смыслу.

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны. К тому же толку от полицейских, которые никогда не появятся на объекте, ноль. Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся «бумажными овчарками», — сказал депутат.

Ранее в МВД Украины заявили о намерении до конца 2018 года создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.