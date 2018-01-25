Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется

Российский лидер Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что всё будет постепенно стабилизироваться», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, после решения ряда вопросов и проблем в инфраструктуре развитие будет только «набирать темпы».

«Причём и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям», — добавил Путин.

Ранее Путин поручил выделить 800 млн рублей для дорожного строительства в Севастополе.