Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется

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Российский лидер Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что всё будет постепенно стабилизироваться», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, после решения ряда вопросов и проблем в инфраструктуре развитие будет только «набирать темпы».

«Причём и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям», — добавил Путин.

Ранее Путин поручил выделить 800 млн рублей для дорожного строительства в Севастополе.

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