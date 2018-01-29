Захарова заявила о попытке сорвать работу Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространяемая в СМИ информация о «предрешённости итогов Сочи» является попыткой сорвать работу Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом дипломат написала в своём Facebook.

«Всё, что сейчас запускается в медийное пространство о некоей «предрешённости итогов Сочи», «заранее написанных заявлениях», — это попытка сорвать работу конгресса», — написала она.

Захарова отметила, что по СМИ был разослан некий «план итогового заявления конгресса». По её словам, «самое невероятное, дело подаётся таким образом, что к приезду представителей Дамаска и оппозиции уже якобы всё написано и мероприятие лишено интриги».

Представитель МИД рассказала, что «интрига» — переговоры по формату, участникам, повестке мероприятия — «щекотала нервы» российской стороне вплоть до сегодняшнего дня».

Ранее сообщалось, что в Сочи прибыли первые участники конгресса, в том числе делегация ООН во главе со спецпосланником Генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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