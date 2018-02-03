Небензя прокомментировал итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи заключалась в том, чтобы придать импульс женевскому процессу по урегулированию в САР.

Об этом он сказал в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1».

По его словам, у России «были открытые карты, никакой скрытой повестки».

«Мы говорили и Гутеррешу, и нашим партнёрам по «пятёрке», и международному сообществу, что то, в чём нас пытаются обвинить, что мы пытаемся подмять под себя женевский процесс, абсолютно не соответствует действительности. Как раз мы хотим придать новый импульс женевскому процессу, что, собственно говоря, итоги конгресса и его проведение подтвердили», — цитирует РИА Новости Небензю.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошёл успешно.

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам Конгресса сирийского нацдиалога сообщил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в члены конституционной комиссии.

Конгресс сирийского нацдиалога прошёл в Сочи 29—30 января.