Небензя прокомментировал итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
Об этом он сказал в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1».
По его словам, у России «были открытые карты, никакой скрытой повестки».
«Мы говорили и Гутеррешу, и нашим партнёрам по «пятёрке», и международному сообществу, что то, в чём нас пытаются обвинить, что мы пытаемся подмять под себя женевский процесс, абсолютно не соответствует действительности. Как раз мы хотим придать новый импульс женевскому процессу, что, собственно говоря, итоги конгресса и его проведение подтвердили», — цитирует РИА Новости Небензю.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошёл успешно.
Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам Конгресса сирийского нацдиалога сообщил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в члены конституционной комиссии.
Конгресс сирийского нацдиалога прошёл в Сочи 29—30 января.