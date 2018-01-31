Путин обсудил с Эрдоганом итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обсудили итоги Конгресса сирийского нацдиалога, который прошёл в Сочи.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам Конгресса сирийского нацдиалога заявил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в члены конституционной комиссии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru