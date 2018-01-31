Путин обсудил с Эрдоганом итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обсудили итоги Конгресса сирийского нацдиалога, который прошёл в Сочи.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам Конгресса сирийского нацдиалога заявил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в члены конституционной комиссии.