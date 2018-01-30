По итогам Конгресса сирийского нацдиалога одобрены три документа

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи заявил об одобрении трёх документов, включая список кандидатов в конституционную комиссию.

«Одобрены три документа. Это итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции, то есть в конституционную комиссию», — цитирует его РИА Новости.

Лаврентьев отметил, что список будет передан в самое ближайшее время спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре.

Ранее Стаффан де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.

Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря.