По итогам Конгресса сирийского нацдиалога одобрены три документа
«Одобрены три документа. Это итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции, то есть в конституционную комиссию», — цитирует его РИА Новости.
Лаврентьев отметил, что список будет передан в самое ближайшее время спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре.
Ранее Стаффан де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.
Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря.