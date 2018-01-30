Участники Конгресса сирийского нацдиалога сформировали президиум

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Участники Конгресса сирийского национального диалога в ходе голосования сформировали президиум форума.

Как сообщает РИА Новости, в президиум вошли председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа, представитель Сирийского демократического фронта Маис аль-Крейди, лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, представитель Национального координационного комитета за демократические перемены Хейсам Манаа, лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмад Джерба, лидер платформы «Астана» сирийской оппозиции Ранда Кассис.

Кроме того, в состав вошёл специальный представитель президента России Александр Лаврентьев.

Наблюдатели и СМИ покинули зал. 30 января планируется провести два пленарных заседания.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Конгресс национального диалога призван сплотить народ Сирии.

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