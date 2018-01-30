На Конгрессе сирийского нацдиалога решено сформировать конституционную комиссию
«Ваши представители согласились с созданием конституционной комиссии, которая будет включать в себя представителей сирийского правительства вместе с широким представительством оппозиции. Эта комиссия займётся выработкой конституционной реформы», — цитирует де Мистуру РИА Новости.
По его словам, список участников будет максимально широким.
«Конституционная комиссия должна как минимум включать в себя представителей правительства, оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племён, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп», — отметил он.
Де Мистура добавил, что окончательное решение должно приниматься в рамках процесса, проходящего в Женеве под эгидой ООН.
Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря.