На Конгрессе сирийского нацдиалога решено сформировать конституционную комиссию

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.

«Ваши представители согласились с созданием конституционной комиссии, которая будет включать в себя представителей сирийского правительства вместе с широким представительством оппозиции. Эта комиссия займётся выработкой конституционной реформы», — цитирует де Мистуру РИА Новости.

По его словам, список участников будет максимально широким.

«Конституционная комиссия должна как минимум включать в себя представителей правительства, оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племён, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп», — отметил он.

Де Мистура добавил, что окончательное решение должно приниматься в рамках процесса, проходящего в Женеве под эгидой ООН.

Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря.