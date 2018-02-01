Глава МИД Турции назвал успешным Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошёл успешно.
«Я думаю, что саммит в Сочи стал успешным», — цитирует турецкого дипломата Ahaber.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.
Также президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги конгресса.
Конгресс сирийского нацдиалога прошёл в Сочи 29—30 января.
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