Глава МИД Турции назвал успешным Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошёл успешно.

«Я думаю, что саммит в Сочи стал успешным», — цитирует турецкого дипломата Ahaber.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Также президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги конгресса.

Конгресс сирийского нацдиалога прошёл в Сочи 29—30 января.