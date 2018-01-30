Лавров и Чавушоглу обсудили проведение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 30 января, провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обсудили ряд практических вопросов, связанных с проведением открывающегося сегодня в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что Лаврову пришлось несколько раз обращаться к участникам конгресса, которые прервали выступление министра, с просьбой успокоиться.

30 января в Сочи состоялось официальное открытие Конгресса сирийского нацдиалога. 

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