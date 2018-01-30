Лавров и Чавушоглу обсудили проведение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
«Министры обсудили ряд практических вопросов, связанных с проведением открывающегося сегодня в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.
Ранее сообщалось, что Лаврову пришлось несколько раз обращаться к участникам конгресса, которые прервали выступление министра, с просьбой успокоиться.
30 января в Сочи состоялось официальное открытие Конгресса сирийского нацдиалога.