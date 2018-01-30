Лавров и Чавушоглу обсудили проведение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 30 января, провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.