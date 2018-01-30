Участники Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи прервали выступление Лаврова

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось несколько раз обращаться к участникам Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление, с просьбой успокоиться.

Министр зачитал делегатам послание российского лидера Владимира Путина, в затем выразил желание сказать несколько слов от себя, однако его прервал один из участников форума, который выкрикнул: «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!»

В ответ на это другая группа участников начала выкрикивать на арабском.

Лавров попытался успокоить участников конгресса, однако выкрики продолжались.

«Друзья, ещё раз прошу вашего внимания. Если «Россия да здравствует», дайте мне сказать, пожалуйста», — призвал министр.

После этого он продолжил своё выступление, выразив признательность представителям Ирана, Турции и ООН за совместную работу по подготовке форума.

Ранее Путин заявил, что Конгресс национального диалога призван сплотить народ Сирии.

RT вёл прямую трансляцию.