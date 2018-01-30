Глава Торговой палаты Сирии поблагодарил Россию за помощь

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Глава Торговой палаты Сирии Госсан аль-Калаа поблагодарил Россию за помощь, сообщает ФАН.

Как отметил аль-Калаа, фундамент проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был заложен победами над террористами на территории ближневосточного государства.

«Выражаю благодарность правительству и народу России за помощь нашей родине, за приглашение, за создание превосходных условий для нашего заседания. Мир вам», — сказал глава сирийской Торговой палаты.

Он добавил, что Дамаск призывает всех, кто желает стране зла, прекратить вмешиваться в дела Сирии. По словам аль-Калаа, сирийский народ способен восстановить славный путь страны в истории.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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