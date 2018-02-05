Освобождённая врач-гематолог Мисюрина намерена в ближайшее время выйти на работу
Освобождённая из СИЗО по решению Мосгорсуда врач-гематолог Елена Мисюрина заявила, что в ближайшее время выйдет на работу.
«Большое спасибо всем за поддержку. Отдохну несколько дней и выйду на работу», — сказала она.
Ранее Мосгорсуд отменил арест Мисюриной, осуждённой на два года колонии после смерти пациента.
Доктор медицинских наук Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поручился за врача-гематолога Елену Мисюрину.
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