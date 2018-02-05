Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Мисюриной

Короткая ссылка
Мосгорсуд в ходе заседания 5 февраля отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Мисюриной
  • Елена Мисюрина
  • © Ведяшкин Сергей/Агентство городских новостей «Москва»

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», — огласил решение судья Олег Гривко.

В конце января прокуратура попросила отменить состоявшееся судебное решение в отношении Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.

30 января защита подала апелляционную жалобу на приговор Мисюриной.

Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru