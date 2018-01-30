В суде обжалован приговор осуждённой после смерти пациента врачу Мисюриной
Защита подала апелляционную жалобу на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии после смерти пациента. Об этом сообщили в Черёмушкинском суде Москвы.
«Апелляционная жалоба поступила в суд», — передаёт РИА Новости.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что комментарии посторонних людей, не знающих материалов уголовного дела Мисюриной, являются неэтичными и провоцируют недоверие россиян к медицинской системе.
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