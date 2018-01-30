В суде обжалован приговор осуждённой после смерти пациента врачу Мисюриной

Защита подала апелляционную жалобу на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии после смерти пациента. Об этом сообщили в Черёмушкинском суде Москвы.