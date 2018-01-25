В Самарской области пациент ранил ножом фельдшера скорой помощи

В городе Сызрани Самарской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов. Об этом сообщает областной Минздрав.

«В Сызрани при выполнении своих обязанностей пострадал фельдшер скорой помощи. Бригаду медиков вызвали вчера вечером на улицу Лазо, где произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом.

«Коллега закрыл её собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас он в больнице под наблюдением врачей», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера скорой помощи в Севастополе.

Также URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.