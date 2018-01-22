Полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера скорой помощи в Севастополе

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после заявления фельдшера скорой помощи об избиении со стороны пациентки. Об этом сообщили в городском УМВД.

«Действительно, заявление было написано. По данному факту проводится проверка», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно данным Департамента здравоохранения Севастополя, бригада скорой помощи 20 января приехала по вызову к пациентке, которая жаловалась на головную боль.

Фельдшер отметила, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и после того, как ей начали задавать стандартные вопросы, собирая анамнез заболевания, пациентка напала на медработника.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после избиения фельдшера скорой в Башкирии.

Также URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.