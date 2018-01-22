Полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера скорой помощи в Севастополе
«Действительно, заявление было написано. По данному факту проводится проверка», — приводит сообщение РИА Новости.
Согласно данным Департамента здравоохранения Севастополя, бригада скорой помощи 20 января приехала по вызову к пациентке, которая жаловалась на головную боль.
Фельдшер отметила, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и после того, как ей начали задавать стандартные вопросы, собирая анамнез заболевания, пациентка напала на медработника.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после избиения фельдшера скорой в Башкирии.
Также URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.