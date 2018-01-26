СК начал проверку инцидента с бросившими пациента на улице в Сочи медсёстрами

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту оставления пациента медсёстрами городской больницы на улице в Сочи. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю,

«В связи с распространённым в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Кургане проводят проверку после смерти пожилой пациентки в очереди к врачу в городской поликлинике.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru