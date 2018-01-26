СК начал проверку инцидента с бросившими пациента на улице в Сочи медсёстрами

Следователи проводят проверку по факту оставления пациента медсёстрами городской больницы на улице в Сочи. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю,

«В связи с распространённым в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Кургане проводят проверку после смерти пожилой пациентки в очереди к врачу в городской поликлинике.